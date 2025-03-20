«Мейд ин Пермь»: в 2025 году запустят производство капсул для стирки

На заводе, который занимается выпуском моющих и чистящих средств, подготовили необходимую инфраструктуру для нового продукта. Сейчас устанавливают производственную линию, частично она проходит пусконаладчные работы.

Серийное производство пермских капсул для стирки планируют запустить в июне 2025 года.

Информационный обзор редакции.