«Мейд ин Пермь»: в 2025 году запустят производство капсул для стирки

В Перми появится серийное производство капсул для стирки белья. Продукцию планируют продавать не только в регионе, но и по всей России, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.
На заводе, который занимается выпуском моющих и чистящих средств, подготовили необходимую инфраструктуру для нового продукта. Сейчас устанавливают производственную линию, частично она проходит пусконаладчные работы.
Серийное производство пермских капсул для стирки планируют запустить в июне 2025 года.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)