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От Камы до Пероши: в зоопарке рассказали о десяти вариантах имени для маленькой медведицы

В Пермском зоопарке рассказали о вариантах имени для маленькой медведицы. Малышка появилась в конце 2024 года у пары у Сэрику и Милки, несколько месяцев пол новорожденного был загадкой.

Пермский зоопарк

Недавно стало известно, что это девочка. Пермяки придумывали, как ее можно назвать. В зоопарке отобрали из предложенных десять вариантов:

  • Кама в честь главной реки Пермского края
  • Парма — так иногда называют Пермскую землю
  • СэМи — производное от имен родителей Сэрику и Милы
  • Пероша (Оша) — производное от «Пермь» + «Ош» (медведь по коми-пермяцки)
  • Астра в переводе со скандинавского «Красивая, как бог», а с греческого — «Звезда»
  • Мирика (Мира) —  производное от МИлы, сэРИку и Камы
  • Урса в переводе с латыни «медведица»
  • Снежка благодаря цвету
  • Я’Миня дала начало жизни на земле в мифологии ненцев, отец малышки с родом с Ямала
  • Аврора в честь богини утренней зари

Среди предложенных вариантов было много с именем Умка, но в зоопарке объяснили, что оно не вошло в итоговое голосование, так как считается мужским.

Информационный обзор редакции.

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