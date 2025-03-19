От Камы до Пероши: в зоопарке рассказали о десяти вариантах имени для маленькой медведицы

Недавно стало известно, что это девочка. Пермяки придумывали, как ее можно назвать. В зоопарке отобрали из предложенных десять вариантов:

Кама в честь главной реки Пермского края

Парма — так иногда называют Пермскую землю

СэМи — производное от имен родителей Сэрику и Милы

Пероша (Оша) — производное от «Пермь» + «Ош» (медведь по коми-пермяцки)

Астра в переводе со скандинавского «Красивая, как бог», а с греческого — «Звезда»

Мирика (Мира) — производное от МИлы, сэРИку и Камы

Урса в переводе с латыни «медведица»

Снежка благодаря цвету

Я’Миня дала начало жизни на земле в мифологии ненцев, отец малышки с родом с Ямала

Аврора в честь богини утренней зари

Среди предложенных вариантов было много с именем Умка, но в зоопарке объяснили, что оно не вошло в итоговое голосование, так как считается мужским.

Информационный обзор редакции.