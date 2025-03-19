От Камы до Пероши: в зоопарке рассказали о десяти вариантах имени для маленькой медведицы

В Пермском зоопарке рассказали о вариантах имени для маленькой медведицы. Малышка появилась в конце 2024 года у пары у Сэрику и Милки, несколько месяцев пол новорожденного был загадкой.
Недавно стало известно, что это девочка. Пермяки придумывали, как ее можно назвать. В зоопарке отобрали из предложенных десять вариантов:
- Кама в честь главной реки Пермского края
- Парма — так иногда называют Пермскую землю
- СэМи — производное от имен родителей Сэрику и Милы
- Пероша (Оша) — производное от «Пермь» + «Ош» (медведь по коми-пермяцки)
- Астра в переводе со скандинавского «Красивая, как бог», а с греческого — «Звезда»
- Мирика (Мира) — производное от МИлы, сэРИку и Камы
- Урса в переводе с латыни «медведица»
- Снежка благодаря цвету
- Я’Миня дала начало жизни на земле в мифологии ненцев, отец малышки с родом с Ямала
- Аврора в честь богини утренней зари
Среди предложенных вариантов было много с именем Умка, но в зоопарке объяснили, что оно не вошло в итоговое голосование, так как считается мужским.
Информационный обзор редакции.
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