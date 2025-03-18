Известно, когда начнутся сертификационные полеты МС-21 с пермским двигателем

Первые сертификационные полеты в полностью импортозамещенном облике со всеми системами импортозамещенными и с ПД-14 планируют проводить в конце июня — начале июля. В серийное производство самолет МС-21 намерены вывести после всех испытаний.

МС-21 оснащен двигателем ПД-14, который производят в АО «ОДК — Пермские моторы». Самолет должен стать альтернативной иностранным воздушным суднам и заменить Ту-154.

Информационный обзор редакции.