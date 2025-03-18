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Известно, когда начнутся сертификационные полеты МС-21 с пермским двигателем

Самолет МС-21, оснащенный пермским двигателем ПД-14, готов к сертификационным полетам. Часть испытаний проводят уже сейчас, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

Объединенная авиастроительная корпорация/ВКонтакте

Первые сертификационные полеты в полностью импортозамещенном облике со всеми системами импортозамещенными и с ПД-14 планируют проводить в конце июня — начале июля. В серийное производство самолет МС-21 намерены вывести после всех испытаний.

МС-21 оснащен двигателем ПД-14, который производят в АО «ОДК — Пермские моторы». Самолет должен стать альтернативной иностранным воздушным суднам и заменить Ту-154.

Информационный обзор редакции.

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