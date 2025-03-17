После теплых выходных возвращается типичная погода марта

В понедельник, 17 марта, днем прояснения будут на большей части края. Столбик термометра будет на отметке +1…+4°С при слабом юго-западном ветре. 18 марта увеличится облачность, ночные температуры воздуха будут от -4…-6° на юго-востоке края до -10…-12°С на северо-западе, в Перми до -8°С. Днем будет холоднее, чем накануне, температура до +1°С сохранятся на юге края, в остальных районах она будет на уровне 0…-4°С и в Перми до -2°С.

В ночь на среду, 19 марта, на северо-западе ожидается до -12…-17°С, на юге -3…-8°С, в Перми до -8°. Погода днем будет безветренной, воздух прогреется до 0…+3°С. 20 марта ночью на юге и востоке будет достаточно холодно -7…-12°А, в Перми -7…-9°С. На севере и северо-западе наоборот потеплеет до -2…-5°С. Днем облачность усилится, а также ветер. Вероятны слабые и умеренные снегопады, столбик термометра будет на отметке -2…+2°С.

В ночь на пятницу, 21 марта, столбик термометра будет на отметке -5…-10°С. Днем слабые оттепели до +1°С будут лишь на юге. На остальных территориях Пермского края ожидается 0…-3°С с умеренным ветром и ливневыми снегопадами.