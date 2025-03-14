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В выходные в Перми потеплеет до плюс пяти

Пик потепления в Пермском крае придется на 15 марта, а затем начнется похолодание, которое принесет полярный воздух с северо-запада.

Пресс-служба администрации Перми

По данным Пермского ЦГМС, 15 марта пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на крайнем севере — снега. На дорогах будет гололедица. Ожидается усиление ветра до 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Ночью столбик термометра будет на отметке -1…+4°С, днем воздух прогреется до +2…+7°С, в Перми до +3…+5°С.

В воскресенье, 16 марта, осадки прекратятся. На погоду будет влиять промежуточный гребень, который принесет устойчивые прояснения и уменьшение скорости ветра. Но температура воздуха ночью будет на уровне -8…-3°С, в горах до -13°С. Днем ожидается до -2…+3°С, около +1°С.

По предварительным данным, умеренно холодная погода сохранится в Пермском крае до 20 марта.

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