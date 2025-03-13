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Маленькой белой медведице из зоопарка просят придумать имя

Появилось милое видео с малышкой, которая недавно появилась в семье белых медведей Милы и Сэрику. У нее пока нет имени, поэтому в комментариях представители пермского зоопарка просят пермяков помочь назвать маленькую медведицу.

Нужно придумать один вариант женского имени. 18 марта из всех предложенных выберут десять, которые будут участвовать в голосовании. Кстати, больше всего лайков в комментариях под постом собрало имя Умка.

Пока малышку-медведицу можно видеть только на фото или видео. Доступ к вольеру Милы и ее дочки ограничен — чтобы не пугать животных. В зоопарке объяснили, как только мать и малышка перестанут остро реагировать на посторонних и начнут проводить больше времени на свежем воздухе, их можно будет увидеть.

Напомним, белая медведица появилась около трех месяцев назад. Долгое время пол малыша был неизвестен, так как он был в берлоге под охраной матери. Для Милы и Сэрику из пермского зоопарка это первое потомство. Рождение белого медведя — редкое и значимое событие для России, так как это животное занесено в Красную книгу.

Информационный обзор редакции.

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