На спуске со Слудской горки высадят живую изгородь

Зимой это место облюбовали дети. После этого мэрия Перми добавила спуск на Слудской горке (и не только его) в список мест, запрещенных для катания.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, на Слудской горке собираются высадить кустарники, цветы и живую изгородь. Это позволит предотвратить катание со склона на ледянках и тюбингах. Сейчас специалисты разрабатывают ландшафтную концепцию участка.