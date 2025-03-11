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На спуске со Слудской горки высадят живую изгородь

В Перми в весенне-летний сезон планируют благоустроить спуск на Слудской горке. Во время инспекции выяснилось, что кустарники молодых деревьев, которые были высажены на склоне на пересечении улиц Попова и Петропавловская, повреждены.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Зимой это место облюбовали дети. После этого мэрия Перми добавила спуск на Слудской горке (и не только его) в список мест, запрещенных для катания.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, на Слудской горке собираются высадить кустарники, цветы и живую изгородь. Это позволит предотвратить катание со склона на ледянках и тюбингах. Сейчас специалисты разрабатывают ландшафтную концепцию участка.

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