На спуске со Слудской горки высадят живую изгородь

В Перми в весенне-летний сезон планируют благоустроить спуск на Слудской горке. Во время инспекции выяснилось, что кустарники молодых деревьев, которые были высажены на склоне на пересечении улиц Попова и Петропавловская, повреждены.
Зимой это место облюбовали дети. После этого мэрия Перми добавила спуск на Слудской горке (и не только его) в список мест, запрещенных для катания.
Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, на Слудской горке собираются высадить кустарники, цветы и живую изгородь. Это позволит предотвратить катание со склона на ледянках и тюбингах. Сейчас специалисты разрабатывают ландшафтную концепцию участка.
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