За два дня в Перми выпала треть месячной нормы осадков

Больше всего осадков 9 и 10 марта было в Перми. За два дня выпала треть месячной нормы — 11 мм. На юге осадков было меньше, чем ожидалось, а оттепели, напротив, оказались сильнее предполагаемых. Как отметили метеорологи ГИС-центра ПГНИУ, первая декада марта 2025 года вышла теплее нормы на 1-1,5°С, а по юго-западу края на 2°С.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, для устранения последствий снегопадов 9-10 марта на улицах города работало около 197 единиц техники и 145 рабочих. За выходные вывели более 13 тыс. кубометров снега.