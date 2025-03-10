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Минувшая зима стала самой облачной за последние 40 лет

Зима 2024/2025 отметилась еще одним нетипичным итогом. Кроме того, сезон был снежным и аномально теплым, он оказался еще самым облачным как минимум за последние 40 лет.

По данным авторов проекта «Метеоролог и я», средний балл облачности нижнего яруса и вертикального развития составил 5,9. Среднее многолетнее значение в Пермском крае равно 4,5 балла. До этой зимы лидером был сезон 1989-1990 годов с показателем 5,7 балла.

За всю зиму 2024\2025 в Пермском крае не было зарегистрировано ни одних суток с ясной или малооблачной погодой одновременно на всей территории. А в прошлом году, например, таких было 10.

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