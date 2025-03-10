Сильные снегопады продолжатся 10 марта и могут вернуться на неделе

За 12 часов днем 9 марта в Чайковском, Ножовке, Чёрмозе, Кудымкаре, Кочёво, Верещагино выпало 6 мм осадков. В Перми — 5 мм. По данным Пермского ЦГМС, за ночь 10 марта больше всего снега, 4 мм, зафиксировали на метеостанции в Губахе.

Днем в понедельник, 10 марта, будет снежно и умеренно тепло: около 0°С в Перми, на остальной территории -2…+3°С. 11 марта осадки прекратятся, ночью столбик термометра будет на уровне -10…-5°С, при прояснениях -20…-15°С, а днем поднимется -4…+1°С. В Перми опять ожидается около 0°С.

12-13 марта осадки вернутся в виде мокрого снега с дождем, к ним прибавится порывистый ветер. Днем ожидается -1…+4°С, в Перми около +3°С. 14 марта придет похолодание и снегопады, но на север Пермского края. На юге будет идти мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем будет на уровне -2…+3°С, в Перми -1…+1°С. По данным ЦГМС, сильные снегопады в Пермский край могут вернуться 15 марта.