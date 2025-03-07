Аномально теплая и снежная: метеорологи подвели итоги зимы 2024/2025

По средней температуре воздуха зима 2024-2025 года в Пермском крае заняла второе место за всю историю метеонаблюдений. Как отмечают в ГИС-центре ПГНИУ, отрыв от третьего места оказался значительным. Декабрь 2024 года был теплее нормы на 4-5ºС, январь — на 5,5-7,5ºС, февраль — на 3ºС.

Особенность нынешней зимы — отсутствие сильных похолоданий, а также самые высокие минимумы температуры в истории метеонаблюдений. В Перми был только один день, когда столбик термометра опустился ниже 25ºС (это было 23 февраля) и пять дней с похолоданием ниже 20ºС.

Оттепелей в этом зимнем сезоне было больше нормы: 14 дней. Самая сильная зафиксирована 3 февраля, когда в Перми столбик термометра поднялся до +1,9ºС, а по Пермскому краю до +3,7ºС, а среднесуточная температура воздуха оказалась больше нормы на 14-15 градусов. Абсолютный температурный максимум был в Бисере — 26 февраля потеплело до +4,6ºС.

По данным метеорологов ГИС-центра ПГНИУ, распределение осадков зимой 2024-2025 было типичным для теплых зим. Их было много на севере и востоке Пермского края: 257 мм в Губахе, 250 мм в Чердыни, 243 мм в Бисере и в Вае (это 140-150% от нормы. На остальной территории отклонения были меньше: от 130 до 200 мм, а в Перми 145 мм (100-140% от нормы).

Аномально снежным месяцем оказался январь. В Перми и Чердыни выпало рекордное количество осадков: 81 мм и 117 мм. Наиболее сильные снегопады были в первой и третьей декаде месяца: например, 9 января в Чердыни выпало 18 мм за сутки, а в Перми — 12 мм за сутки.