После 11 марта придет потепление: метеорологи говорят, что возможно даже аномальное

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, 7-8 марта Пермский край останется в холодной части циклона. Днем в пятницу, 7 марта, будет облачно с прояснениями, температура воздуха в Перми ожидается на уровне -2…-4ºС, на востоке до -9ºС, на остальной территории -1…-6ºС. В ночь на субботу, 8 марта, похолодает до -9…-14ºС, на севере и востоке до -20ºС, в Перми до -12ºС. Днем потеплеет до -3…-8ºС, в Перми можно ждать около -4ºС.

Ночь на 9 марта будет малооблачной и морозной: в Перми до -15ºС, на севере и востоке до -22ºС. Утром и днем прохождение теплого фронта принесет снегопады. На юге и западе Пермского края они будут сильными — до 6-8 мм, в центральных районах умеренными и на востоке слабыми. На юго-запад уже к вечеру воскресенья придет слабая оттепель до +1ºС, на остальной территории ожидается до -3…-8ºС.

В течение понедельника будет слабый и умеренный снег, а днем возможны прояснения. Температура воздуха ночью будет в районе -4…-9ºС, днем -1…-3ºС, на севере и востоке холоднее. 11 марта ситуация не сильно изменится, территория Пермского края останется в умеренно холодной воздушной массе: ночью -5…-10ºС и днем -3…+1ºС. По прогнозам с 12 марта в Пермском крае может начать аномально теплый период с дождями, интенсивным таянием снега и возможными температурными рекордами.