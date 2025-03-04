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Автостоянки в центре города хотят сделать более зелеными

Городские власти разработали новые требования к благоустройству автостоянок в Перми. Они касаются озеленения, покрытия, вывесок, а также внешнего вида пункта охраны. Пока их не приняли — требования должны пройти через общественные слушания, затем их рассмотрят в городской думе.

Shutterstock

По данным издания «Текст», стоянка в центре города должна иметь асфальтовое покрытие. Со стороны территории общего пользования нужно устроить озеленение в виде газонной решетки (не менее 30%), или газонов (не менее 15%) или мобильного озеленения (не менее 10%).

Ограждения стоянок в центре Перми не должны быть сплошными — лучше в виде столбиков с цепочкой, можно в виде живой изгороди высотой не меньше метра.

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