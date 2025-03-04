Автостоянки в центре города хотят сделать более зелеными

По данным издания «Текст», стоянка в центре города должна иметь асфальтовое покрытие. Со стороны территории общего пользования нужно устроить озеленение в виде газонной решетки (не менее 30%), или газонов (не менее 15%) или мобильного озеленения (не менее 10%).

Ограждения стоянок в центре Перми не должны быть сплошными — лучше в виде столбиков с цепочкой, можно в виде живой изгороди высотой не меньше метра.