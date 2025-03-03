Метеорологи говорят, что март 2025 года может быть теплее нормы

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, март 2025 года в Пермском крае ожидается теплее нормы. На это указывают долгосрочные прогнозы разных моделей. Наибольшая положительная аномалия, на 3-4ºС выше нормы, ожидается в первой половине марта. Количество осадков, по разным прогнозам, отличается: около нормы или больше.

Вынос тепла будет направлен в южные и западные районы Европейской территории России (ЕТР), но доберется и до Пермского края. В конце первой декады месяца, 7-10 марта, возможно придет похолодание. В итоге первые десять дней будут облачными и умеренно теплыми, на 1-2ºС больше нормы. Ночи будут достаточно теплые: в пределах -5…-10ºС, но существенных дневных оттепелей не предвидится. Днем температура воздуха будет на уровне 0…-5ºС. Небольшой снег будет выпадать регулярно, но сильных снегопадов не ожидается.

В конце первой декады марта возможен небольшой вынос тепла с Атлантики в западную часть ЕТР. Но доберется ли оно до Пермского края, пока неизвестно. Если да, то в начале второй декады возможны серьезные оттепели до +5ºС. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в итоге середина марта может быть умеренно теплой и с избытком осадков, но при этом с большими колебаниями температуры: от сильных оттепелей до умеренных морозов.

Прогноз на третью декаду марта пока не определен. Одна из моделей прогнозирует уменьшение циклонической активности, уменьшение количества осадков и атмосферное давление выше нормы. Тогда погода может быть малооблачной, со значительным суточным ходом температуры и дневным прогревом до +5…+10ºС.