Снежные барсята съехали от своих родителей

Снежные барсята Кунгур и Юнгур, родившееся недавно в пермском зоопарке, съехали от родителей. О новом доме для своих подопечных рассказали в Свердловской железной дороге — они и помогли обустроить вольер.
Новое жилище барсят оснастили декорациями, как в живой природе. Родители Кунгура и Юнгура — Снежик и Аксу — живут вдвоем, но недалеко от детей.
Снежные барсята родились в пермском зоопарке летом прошлого года. Это первое потомство у Снежика и Аксу, которые стали парой в 2019 году. Котят различают по уникальным рисункам на спинках: у одного пятнышки напоминают лапку, у другого — цветочек.
В 2024 году в зоопарке случилось еще одно пополнение: у пары белых медведей Милки и Сэрику появился первенец. Совсем недавно в честь этого устроили гендер-пати, чтобы узнать пол.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)