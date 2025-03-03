Снежные барсята съехали от своих родителей

Новое жилище барсят оснастили декорациями, как в живой природе. Родители Кунгура и Юнгура — Снежик и Аксу — живут вдвоем, но недалеко от детей.

Снежные барсята родились в пермском зоопарке летом прошлого года. Это первое потомство у Снежика и Аксу, которые стали парой в 2019 году. Котят различают по уникальным рисункам на спинках: у одного пятнышки напоминают лапку, у другого — цветочек.

В 2024 году в зоопарке случилось еще одно пополнение: у пары белых медведей Милки и Сэрику появился первенец. Совсем недавно в честь этого устроили гендер-пати, чтобы узнать пол.

Информационный обзор редакции.