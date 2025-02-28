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Известно, какой погоды ждать в первые дни весны

Погоду 1 и 2 марта в Пермском крае будет определять ослабевающая антициклоническая деятельность. По данным Пермского ЦГМС, с Атлантики будет поступать влажный теплый воздух, который приведет к формированию облачности, выпадению небольшого снега, образованию туманов и отложению гололедов и изморози. 

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Ночью температура воздуха в Пермском крае будет на уровне -8…-3°С, при прояснениях -18…-13°, а в Перми -8…-6°С. Днем столбик термометра поднимется до -3…+2°С, в горах и низинах до -7°С. В Перми будет облачно с небольшими прояснениями и снегом, температура воздуха будет на отметке -3…-1°С. При этом будет дуть юго-западный ветер 4–9 м/с.

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