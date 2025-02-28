Известно, какой погоды ждать в первые дни весны

Ночью температура воздуха в Пермском крае будет на уровне -8…-3°С, при прояснениях -18…-13°, а в Перми -8…-6°С. Днем столбик термометра поднимется до -3…+2°С, в горах и низинах до -7°С. В Перми будет облачно с небольшими прояснениями и снегом, температура воздуха будет на отметке -3…-1°С. При этом будет дуть юго-западный ветер 4–9 м/с.