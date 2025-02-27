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С голосованием и шариками: в зоопарке устроили «медвежье» гендер-пати

В Пермском зоопарке прошло необычное гендер-пати. Наконец стало известно, кто родился у пары белых медведей Милки и Сэрику.

Скриншот видео Пермского зоопарка

Трехмесячный медвежонок проводил все время в берлоге, под охраной матери, поэтому его пол все это время оставался загадкой. В день белого медведя, 27 февраля, в зоопарке провели гендер-пати, которое транслировали в прямом эфире. Из коробки с надписью «Медведь и медведица» под всеобщее ликование вылетели розовые шарики. Как назовут малышку-медведицу, пока неизвестно.

Накануне гендер-пати в соцсетях зоопарка проводили голосование: и большинство было уверено, что первенец белых медведей Милки и Сэрику — самец.

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