18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В новый приют перевезли почти 300 животных

Перевод животных в новый муниципальный приют на улице Верхнемостовая завершился. На территории установлено более 200 вольеров, есть зона выгула для собак и ветеринарный пункт.

Муниципальный приют для животных/ВКонтакте

Перевозить собак на новую площадку стали в начале февраля. По данным городской администрации, переездом занимались сотрудники МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев», волонтеры и киперы. За транспортировкой следил ветеринарный врач приюта.

На новую площадку перевезли 299 животных. Приют на улице Верхнемостовая сможет вместить более тысячи собак, в то время как старый, на Соликамской, был рассчитан на 350. Также продолжает работать приют на улице Верхне-Муллинская, построенный в 2022 году. Сейчас в нем содержаться 348 животных.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: