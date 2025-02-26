В новый приют перевезли почти 300 животных

Перевозить собак на новую площадку стали в начале февраля. По данным городской администрации, переездом занимались сотрудники МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев», волонтеры и киперы. За транспортировкой следил ветеринарный врач приюта.

На новую площадку перевезли 299 животных. Приют на улице Верхнемостовая сможет вместить более тысячи собак, в то время как старый, на Соликамской, был рассчитан на 350. Также продолжает работать приют на улице Верхне-Муллинская, построенный в 2022 году. Сейчас в нем содержаться 348 животных.