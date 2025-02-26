Оттепель 25 февраля в Пермском крае побила рекорд 1988 года

Днем 25 февраля наблюдались кратковременные оттепели, которые настали из-за разрушения температурной инверсии и поступления теплой воздушной массы по высотам при малооблачной и безветренной погоде. Температура воздуха в Бисере составила +2,9ºС, а в 1988 году суточное тепло было на 0,8ºС.

В Кочево воздух прогрелся до +1,9ºС. В Перми максимум был на уровне -1,9ºС.