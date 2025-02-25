Ежедневно снег на улицах города убирали более 200 единиц техники и 140 человек

По данным городской администрации, в среднем ежедневно с улиц Перми вывозили 12-16 тыс. кубометров снега. Работали 215 единиц техники и 140 дорожных рабочих.

Но этого было недостаточно: за плохую уборку снега в рамках муниципальных контрактов к подрядчикам применяли штрафные санкции, снизив стоимость работ на 6,6 млн рублей. Замечания и нарушения касались очистки вновь построенных и еще не вошедших в контракты по содержанию тротуаров, расчистки и вывоза снега с тротуаров, пешеходных переходов и подходов к ним, а также парковочных карманов.