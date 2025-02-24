Немного осадков и оттепели: известно, какой погоды ждать на последней неделе зимы

В понедельник, 24 февраля, днем воздух прогреется до -4…-9˚С, а на востоке до 0…+2˚С, но это ненадолго. Осадков не предвидится, облачность в основном на юге края, а ветер будет слабым. В ночь на вторник, 25 февраля, столбик термометра будет на уровне -18…-25˚С в центральных районах, при облачности до -10˚С на юге, а в Перми до -18…-20˚С. Днем на севере и востоке ожидаются оттепели вплоть до +4˚С, на остальной территории — до -2…-8˚С, в Перми до -3…-5˚С.

В ночь на среду, 26 февраля, облачность увеличится в основном на севере. В итоге потеплеет до

-5…-10˚С, а при прояснениях температура опустится до -15…-18˚С. В Перми столбик термометра будет на уровне -12…-14˚С. Днем будет переменная облачность, которая принесет потепление и оттепель. На севере и в центре воздух прогреется до -1…+4˚С, на юге не выше -5˚С. Слабая оттепель днем возможна и в Перми.

При облачной погоде ночь на четверг, 27 февраля, будет теплой, на большей части Пермского края ожидается до -4…-9˚С. Днем на северо-западе региона возможны прояснения и слабые оттепели. В остальных районах небольшой снег и до -1…-6˚С, в Перми до -2˚С. Ночь на пятницу, 28 февраля, будет холодной, но на юге и в центре региона: до -15…-20˚С, в низинах может -22…-24˚С. На севере сохранится облачность, поэтому ночные температуры ожидаются пределах -5…-10˚С, а в Перми можно ждать -12…-14˚С. Днем воздух прогреется до -1…-6˚С по Пермскому краю и до -2…-4˚С в Перми.