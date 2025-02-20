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Пермяков ожидает самая холодная ночь

Синоптики ГИС-Центр ПГНИУ прогнозируют экстремально низкие температуры в Пермском крае. Наиболее холодными станут ночи с 20 на 21 февраля. Ночные температуры могут достигать отметок -30˚ в южной части края, в Перми до -25˚.

unsplash.com

Несмотря на суровые морозы, погода будет преимущественно солнечной и безветренной. С 22 по 24 февраля прогнозируется постепенное потепление: ночные температуры стабилизируются в пределах -20...-25°С, а дневные начнут повышаться. К концу недели, 23 февраля, температура в Перми днем установится -5...-7°С.

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