Пермяков ожидает самая холодная ночь

Несмотря на суровые морозы, погода будет преимущественно солнечной и безветренной. С 22 по 24 февраля прогнозируется постепенное потепление: ночные температуры стабилизируются в пределах -20...-25°С, а дневные начнут повышаться. К концу недели, 23 февраля, температура в Перми днем установится -5...-7°С.