Аномально холодная неделя: синоптики прогнозируют –26°С в Перми

В понедельник, 17 февраля, ожидается облачная погода с небольшим и местами умеренным снегом. Днем температура воздуха составит –17…–12°С. Юго-западный ветер достигнет 7-12 м/с.

Во вторник, 18 февраля, сохранится облачная погода, возможен небольшой снег. Ночью столбик термометра упадет на отметку –20…–15°С, на севере до –24°С, днем –17…–12°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Небольшой снег продолжится и в среду. Температура воздуха ночью –21…–16°С, днем –17…–12°С. Южный ветер со скоростью 4-9 м/с.

20 февраля ожидается облачная погода с прояснениями и слабым снегом. Столбик термометра ночью будет на отметке –22…–17°С, при прояснениях до –26°С. Днем температура повысится до –17…–12°С. Южный ветер 2-7 м/с.

В пятницу, 21 февраля, преимущественно облачная погода без осадков. Ночные температуры: –22…–17°С, при прояснениях до –26°С. Дневные температуры повысятся до –15…–10°С. Западный ветер 3-8 м/с.

По предварительным данным, в выходные, существенных изменений не ожидается. Ночные температуры могут достигать –23°С, дневные – –13…–8°С. Прогнозируется преимущественно сухая погода.