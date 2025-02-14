Облачно и снежно: синоптики о погоде на выходные в Перми

По данным Пермского ЦГМС, в крае температура воздуха ночью может опуститься до -15...-10°C, а на северо-востоке может достигнуть отметки -20°C. Днем столбик термометра поднимется до -12...-7°C, на юге -5…-3°С. Ожидается небольшой снег при южном ветре.

Воскресенье обещает быть более насыщенным осадками. На юге региона возможен сильный снегопад с количеством осадков 6-7 мм/12 ч. Особенно сильные осадки ожидаются в Чайковском, Частинском, Еловском, Куединском и Осинском районах.

В Перми погодные условия будут несколько мягче. В субботу ожидается небольшой снег и облачная погода. Температура воздуха ночью -12...-10°C, днем -10...-8°C. В воскресенье синоптики прогнозируют умеренный снег, днем потеплеет до -5°С.

По предварительному прогнозу, с 17 по 20 февраля в регионе установится холодная погода. Ожидается, что температура будет на 2-6°C ниже климатической нормы, с незначительными снегопадами.