В Перми начали реставрацию исторического паровоза начала XX века

На данный момент реставраторы проводят техническое обследование локомотива и разрабатывают план восстановительных мероприятий. По заявлению пресс-службы СвЖД, конечная цель проекта — вернуть паровоз в рабочее состояние.

Паровоз серии О («Основной») был самым распространенным локомотивом на железных дорогах дореволюционной России — всего было выпущено более 9 тысяч таких машин разных модификаций. Данный экземпляр был изготовлен на Брянском машиностроительном заводе в 1910 году и прослужил до 1978 года, после чего был установлен как памятник на территории депо.