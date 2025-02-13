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В Перми начали реставрацию исторического паровоза начала XX века

Свердловская железная дорога (СвЖД) приступила к восстановлению паровоза Ов-14, который более 40 лет простоял в качестве экспоната у локомотивного депо станции Пермь II. Специалисты уже демонтировали историческую машину с постамента и перевезли на железнодорожной платформе к месту проведения работ.

Пресс-служба СвЖД

На данный момент реставраторы проводят техническое обследование локомотива и разрабатывают план восстановительных мероприятий. По заявлению пресс-службы СвЖД, конечная цель проекта — вернуть паровоз в рабочее состояние.

Паровоз серии О («Основной») был самым распространенным локомотивом на железных дорогах дореволюционной России — всего было выпущено более 9 тысяч таких машин разных модификаций. Данный экземпляр был изготовлен на Брянском машиностроительном заводе в 1910 году и прослужил до 1978 года, после чего был установлен как памятник на территории депо.

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