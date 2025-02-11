Ледовый городок в Перми посетили свыше 550 тысяч человек

Главный ледовый городок Перми побил рекорд посещаемости. Как сообщает пресс-служба администрации города, с 30 декабря по 9 февраля включительно его гостями стали около 559 тысяч жителей и гостей города. Для сравнения, в прошлом году главный ледовый городок посетили более 450 тысяч человек. Таким образом, в этом сезоне зафиксирован рост посещаемости на 24%.
В настоящее время на эспланаде проводят работы по снятию светового купола и украшений центральной ели. В главном ледовом городке отключают иллюминацию.
Напомним, главный ледовый городок на эспланаде начал работу 30 декабря, в этом году он был посвящен гостеприимству и получил название «Большое пермское чаепитие». Тема гостеприимства была раскрыта через образы монументальных ледяных сервизов, созданных пермскими кондитерами. Всего на площадке было представлено 14 ледовых объектов, 10 горок высотой до 3 метров и 9 декораций в виде десертов.
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