В Пермском крае возобновятся осадки в виде снега

В понедельник, 10 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабый снег и туман. Температура воздуха днем составит –9…–4°С, ветер юго-западный 3-8 м/с.

Во вторник также ожидается небольшой снег. Столбик термометра ночью будет на отметку –10…–3°С, днем поднимется до –7…–2°С. Ветер юго-западный 4-10 м/с.

В среду и четверг будет облачно, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью –8…–3°С, днем –7…–2°С.

В пятницу, 14 февраля, вновь ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью будет на отметке –12…–7°С, при прояснениях до –18°С, днем –13…–8°С. Ветер северо-западный 1-6 м/с.

Информационный обзор редакции