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Известно, сколько бездомных собак отловили с улиц города в 2024 году

Количество отловленных бездомных собак в Перми выросло за год. Если в 2023 году их было 1302, то в 2024-м — 1432.

Муниципальный приют для животных/ВКонтакте

С 2022 года в Перми заметно снизилось количество безнадзорных животных. «Например, этому способствовал отлов крупных стай собак, что в свою очередь снизило репродуктивный потенциал собак без владельцев в городской среде. Снижению численности благоприятствовало и введение более строгих правил выдачи собак новым владельцам, а также полный отказ муниципальных приютов от практики возвратов животных без владельцев на прежнее место обитания после отлова», — объяснили в управлении по экологии и природопользованию.

С 4 февраля бездомных животных начали перевозить в новый приют на улице Верхнемостовая. В нем установлено 220 вольеров, из них 25 — в карантинной зоне. 

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