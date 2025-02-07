Известно, сколько бездомных собак отловили с улиц города в 2024 году

С 2022 года в Перми заметно снизилось количество безнадзорных животных. «Например, этому способствовал отлов крупных стай собак, что в свою очередь снизило репродуктивный потенциал собак без владельцев в городской среде. Снижению численности благоприятствовало и введение более строгих правил выдачи собак новым владельцам, а также полный отказ муниципальных приютов от практики возвратов животных без владельцев на прежнее место обитания после отлова», — объяснили в управлении по экологии и природопользованию.

С 4 февраля бездомных животных начали перевозить в новый приют на улице Верхнемостовая. В нем установлено 220 вольеров, из них 25 — в карантинной зоне.