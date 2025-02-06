Потепление опять придет в Пермский край: рассказываем, когда

Из-за этого в Пермском крае в выходные увеличится облачность, а температура воздуха будет на уровне -2…-7ºС, в воскресенье возможны слабые оттепели. Но аномальное тепло, до +2…+4ºС, будет в соседних регионах — на западе Свердловской области и Ханты-Мансийского АО.

Но перед потеплением в Пермском крае ожидаются самые холодные ночи на неделе. По прогнозам это случится на 7 февраля: столбик термометра опустится до -15…-20ºС, на западе до -22ºС. На юге региона самой холодной может стать ночь на 8 февраля.