Февраль 2025 года окажется холоднее, чем предыдущие два месяца

Как отметили в ГИС-центре ПГНИУ, на погоду до середины февраля будет влиять антициклон, который формировался над Карским морем — он блокирует западный перенос воздушных масс. В итоге средняя температура воздуха в феврале 2025 года в Пермском крае будет выше климатической нормы на 1-2ºС. Что касается осадков, то их количество окажется меньше нормы на всей территории за исключением севера и востока — там уже выпало до 15 мм.

Первая декада февраля будет очень теплой: на 4-6ºС больше нормы, но с 6 по 10 февраля погода окажется умеренно морозной и бесснежной. На севере будет теплее, чем на юге. По оценкам метеорологов, ночью температура воздуха ожидается на уровне -15…-20ºС при прояснениях и не ниже -7…-12ºС, если будет облачно. Днем столбик термометра будет подниматься до -6…-11ºС.

С 10 февраля антициклон отступит в Скандинавию, и это создаст условия для арктических вторжений. В итоге вторая декада февраля может стать холоднее нормы. Температура будет колебаться от -1…-3ºС до -15…-18ºС. Снегопады, скорее всего, будут только на севере и востоке Пермского края. Есть вероятность, что в середине февраля будет более серьезное арктическое вторжение, а в третьей декаде потепление и снегопады, но, как отмечают в ГИС-центре ПГНИУ, эти прогнозы не точны.