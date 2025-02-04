Борнейский орангутанг Билл, опоссумы и Лика с Левой: известно, какие новые животные появились в зоопарке

В пресс-службе правительства Пермского края рассказали, что среди новых видов — самец борнейского орангутанга по кличке Билл, гигантские муравьеды Фил и Рута, бинтуронги Лика и Лева, древесные дикобразы, опоссумы, мунтжаки и пара уссурийских харз. Пока новые обитатели зоопарка проходят карантин и адаптируются к новым условиям.

Напомним, новый пермский зоопарк на Нагорном намерены открыть в 2025 году. Планируется, что уже летом он сможет принять первых посетителей.