Борнейский орангутанг Билл, опоссумы и Лика с Левой: известно, какие новые животные появились в зоопарке

Новые виды животных появились недавно в пермском зоопарке. Все они — редкие и экзотические, обитают в разных уголках планеты.
В пресс-службе правительства Пермского края рассказали, что среди новых видов — самец борнейского орангутанга по кличке Билл, гигантские муравьеды Фил и Рута, бинтуронги Лика и Лева, древесные дикобразы, опоссумы, мунтжаки и пара уссурийских харз. Пока новые обитатели зоопарка проходят карантин и адаптируются к новым условиям.
Напомним, новый пермский зоопарк на Нагорном намерены открыть в 2025 году. Планируется, что уже летом он сможет принять первых посетителей.
В 2024 году в Пермский зоопарк прибыли бурые капуцины, казуары и борнейский орангутан по кличке Лиза, черные и королевские грифы, фенеки и мандрилы — всего 13 новых видов. Их содержание стало возможным благодаря строительству современных вольеров, которые будут в новом зоопарке.
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