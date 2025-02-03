Известно, какой день на этой неделе станет самым теплым

Понедельник, 3 февраля, будет самым теплым на неделе. Метеорологи не исключают, что будет побит очередной температурный рекорд. На востоке и севере Пермского края в течение дня похолодает до -6…-11˚С (на крайнем востоке до -18˚С), в остальных районах при южном и юго-восточном ветре к вечеру температура снизится до -1…-3˚С. В северной и центральной частях региона ожидается снег и мокрый снег, в Перми может выпасть 2-3 мм осадков.

Во вторник практически везде, кроме южных районов, будет облачная погода с небольшим и умеренными снегом. В Перми в течение суток ожидается до -3…-6˚С, на севере до -10˚С, на юге тепло — до -4˚С, на востоке до -15˚С и возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с. В среду, 5 февраля, осадки прекратятся, возможны прояснения во второй половине дня. В течение суток температура воздуха будет на уровне -5…-10˚С, а на юге при прояснении воздух может прогреться до -2…-4˚С и погода будет напоминать март.

В четверг прояснения возможны на большей территории Пермского края. Из-за них ночью похолодает до -10…-15˚С, а днем потеплеет до -4…-9˚С. В пятницу, 7 февраля, ночью будет малооблачно, температура воздуха опустится до отметки 13…-18˚С, на юге возможно до -20˚С, а в Перми до -15˚С. Днем на севере может увеличиться облачность, а на юге будет малооблачно, температура воздуха -6..-11˚С.