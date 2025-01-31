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В Гидрометцентре рассказали о прогнозе среднемесячной температуры воздуха

Стал известен предварительный прогноз аномалий температуры и осадков на февраль 2025 года в Пермском крае. Информация появилась на сайте Гидрометцентра России.

Unsplash

Предполагается, что среднемесячная температура воздуха в Пермском крае будет на 2-3°С выше климатической нормы и составит -11…-9°С. Что касается осадков, то их количество ожидается в пределах нормы, она равна 24-51 мм.

Ранее пермские метеорологи рассказывали, что первые четыре дня в регионе отметятся оттепелями и снегопадами. А январь 2025 года уже побил более 20 температурных рекордов.

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