Метеорологи рассказали, какой будет погода в первые дни февраля

В пятницу, 31 января, потепление будет сопровождаться небольшим и умеренным снегом и мокрым снегом, на севере и востоке региона его будет больше. В субботу, 1 февраля, существенных осадков не ожидается, кроме опять же северо-восточных районов. Суббота, скорее всего, станет самым теплым днем, среднесуточная температура в этот день может оказаться выше 0°С.

В течение суток 2 февраля ожидается околонулевая температура и мокрый снег. В Перми на юге региона осадки начнутся ближе к вечеру. Температура воздуха в течение суток будет около 0°С. В ночь на 3 февраля умеренные и сильные снегопады продолжатся на севере и востоке, но они усилятся и в центральных районах Пермского края, в том числе в Перми. В ночь на вторник начнется существенное похолодание (до -10°С на востоке, в остальных районах до -2°С), а снегопады, вероятнее всего, продлятся до вечера понедельника.

По оценкам метеорологов, за первые три дня месяца на севере и востоке Пермского края выпадает 40-50% месячной нормы осадков (до 25 мм). В Перми ожидается 10-15 мм, на юге от 5-7 мм.