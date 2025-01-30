Названы три района, где хуже всего убирают снег

В каждом районе выявили нарушения, которые касаются содержания дорог, тротуаров и придомовых территорий. Но больше всего их было в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах. Как рассказали в прокуратуре, по всем нарушениям приняты меры реагирования, в том числе возбуждены дела об административных правонарушениях.

Недавно мы рассказывали о том, что за неделю из центра города вывезено более 24 тыс. кубометров снега. И это больше на треть, чем было в то же время в прошлом году.