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Названы три района, где хуже всего убирают снег

Прокуратура назвала три района Перми, где хуже всего справляются с уборкой дорог и тротуаров от снега. Ранее надзорное ведомство проводило проверки проблемных участков, проанализировав обращения граждан, а также комментарии в соцсетях и мессенджерах.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В каждом районе выявили нарушения, которые касаются содержания дорог, тротуаров и придомовых территорий. Но больше всего их было в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах. Как рассказали в прокуратуре, по всем нарушениям приняты меры реагирования, в том числе возбуждены дела об административных правонарушениях.

Недавно мы рассказывали о том, что за неделю из центра города вывезено более 24 тыс. кубометров снега. И это больше на треть, чем было в то же время в прошлом году.

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