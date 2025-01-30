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И это еще не все: январь 2025 года установил более 20 температурных рекордов

Погода в Пермском крае в январе 2025 года установила суммарно 21 темперный рекорд. И список может пополниться, считаются авторы проекта «Метеоролог и я», так как 31 января ожидается еще одна оттепель.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

«Рекорды максимальной суточной температуры воздуха 31 января одни из самых низких в году, поэтому для установления новых рекордов будет достаточным повышение температуры воздуха до –0,5...+1,0°С», — объяснили метеорологи.

29 января на метеостанции Чайковский зафиксировали максимальную температуру воздуха +1,8°С. И это новый рекорд максимальной температуры воздуха. Прошлый был в 2002 году на 0,3°С ниже. В Ножовке в этот же день был повторен рекорд 2002 года — столбик термометра был на отметке +1,0°С.

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