И это еще не все: январь 2025 года установил более 20 температурных рекордов

«Рекорды максимальной суточной температуры воздуха 31 января одни из самых низких в году, поэтому для установления новых рекордов будет достаточным повышение температуры воздуха до –0,5...+1,0°С», — объяснили метеорологи.

29 января на метеостанции Чайковский зафиксировали максимальную температуру воздуха +1,8°С. И это новый рекорд максимальной температуры воздуха. Прошлый был в 2002 году на 0,3°С ниже. В Ножовке в этот же день был повторен рекорд 2002 года — столбик термометра был на отметке +1,0°С.