Снегопад к вечеру превратится в слабый дождь

За ночь в Перми выпало 3 мм осадков, на юге края — 6-7 мм, а на севере — не больше 1-2 мм. За сутки сумма осадков в центральных районах Пермского края может достигнуть 12 мм. «Такие обильные осадки обусловлены высоким влагосодержанием бывшей тропической воздушной массы, которая поступает с запада», — отметили в ГИС-центре ПГНИУ.

С начала месяца в Перми выпало 68 мм осадков. С учетом сегодняшнего снегопада январь 2025 года может стать третьим по количеству осадков, уступив место только 2001 (81 мм) и 2020 (80 мм) годам. В Губахе, Чердыни и Бисере с начала января выпало 103-104 мм осадков. Для Чердыни это абсолютный исторический максимум, а для Бисера – второе место в ряду наблюдений за январь.