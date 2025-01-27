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Серийное производство самолетов с пермским двигателем запустят в 2026 году

Серийное производство российского самолета МС-21 отложили на год. Ростех намерен завершить сертификационные испытания в этом году.

ОАК

«Нам надо сейчас завершить все сертификационные испытания. За этот год, надеюсь, мы завершим все полеты. Там очень много полетов. И начиная со следующего года начнется серийное производство», — цитирует ТАСС слова главы «Ростеха» Сергея Чемезов.

Самолет МС-21 оснащен пермским двигателем ПД-14. Он должен стать альтернативной иностранным воздушным суднам и заменить Ту-154. Ранее планировалось, что первые самолеты МС-21 авиакомпании получают в начале 2025 года. 

Информационный обзор редакции.

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