Серийное производство самолетов с пермским двигателем запустят в 2026 году

«Нам надо сейчас завершить все сертификационные испытания. За этот год, надеюсь, мы завершим все полеты. Там очень много полетов. И начиная со следующего года начнется серийное производство», — цитирует ТАСС слова главы «Ростеха» Сергея Чемезов.

Самолет МС-21 оснащен пермским двигателем ПД-14. Он должен стать альтернативной иностранным воздушным суднам и заменить Ту-154. Ранее планировалось, что первые самолеты МС-21 авиакомпании получают в начале 2025 года.

Информационный обзор редакции.