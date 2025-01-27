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Без отопления остались более 20 домов в Перми

В Перми 26 января вечером отключили отопление в 26 домах микрорайона Балатово. Также без тепла остались два социальных объекта.

Shutterstock

Как объяснили в пресс-службе «Т-Плюс», из-за отключения электроэнергии произошло изменение режима работы тепловой сети. В итоге на магистральном трубопроводе в районе улицы Мира и Советской Армии образовался дефект.

27 января в 01-00 ремонтные работы на трубопроводе завершили. Сейчас подачу горячей воды и отопления полностью восстановили в 23 домах из 26. «Оставшиеся 3 дома находятся на пониженных параметрах. Нормативная подача ресурса будет восстановлена в районе обеда», — объяснили в пресс-службе «Т-Плюс».

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