Без отопления остались более 20 домов в Перми

Как объяснили в пресс-службе «Т-Плюс», из-за отключения электроэнергии произошло изменение режима работы тепловой сети. В итоге на магистральном трубопроводе в районе улицы Мира и Советской Армии образовался дефект.

27 января в 01-00 ремонтные работы на трубопроводе завершили. Сейчас подачу горячей воды и отопления полностью восстановили в 23 домах из 26. «Оставшиеся 3 дома находятся на пониженных параметрах. Нормативная подача ресурса будет восстановлена в районе обеда», — объяснили в пресс-службе «Т-Плюс».