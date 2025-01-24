Впервые за 60 лет больше половины зимы прошло без 30-градусных морозов

В Пермском крае впервые за долгое время не было 30-градусных морозов, хотя прошло почти два месяца зимы. По словам авторов проекта «Метеоролог и я», устойчивых морозов в регионе не прогнозируется еще до начала февраля.
22 января на севере Пермского края, в Вае, зафиксировали морозы на уровне -30,8ºС, а 23 января было -30,5ºС. «Это самый поздний срок наступления морозов как минимум за 60 лет. До этого случая самый поздний был 20 января в 1983 году (зимний сезон 1982-1983 гг)», — отметили метеорологи.
По прогнозам, до конца января температура воздуха в Пермском крае будет выше климатической нормы в среднем на 6-8 градусов в зависимости от района.
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