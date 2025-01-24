Огромный полигональный цветок-зарядку демонтировали

Осенью одну из деталей цветка повредили рабочие во время укладки бордюрного камня. Виновники оплатили сумму ущерба, которая составила около 28 тыс. рублей. В итоге была часть ствола была сломана, один из бутонов накренился. Конструкцию решено было демонтировать для безопасности прохожих.

Полигональный конструктив цветка достаточно сложный с технической точки зрения. И чтобы его отремонтировать, а также восстановить на прежнем месте, нужно привлечь изготовителей самого арт-объекта, а это окажется в десять раз затратнее, чем сумма оплаченного ущерба, уточняет ИА «Текст». Арт-объект планируют вернуть на прежнее место, но все будет зависеть от экспертизы, договоренностей с виновниками произошедшего и городской администрацией.



Информационный обзор редакции.