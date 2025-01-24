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Огромный полигональный цветок-зарядку демонтировали

Огромный полигональный цветок-зарядку, который установили к 300-летию Перми, решили демонтировать. Шестиметровый арт-объект находится в микрорайоне Гайва, он работает как зарядное устройство и дополнительный источник освещения, а питается за счет солнечной энергии.

Корпорация ПСС

Осенью одну из деталей цветка повредили рабочие во время укладки бордюрного камня. Виновники оплатили сумму ущерба, которая составила около 28 тыс. рублей. В итоге была часть ствола была сломана, один из бутонов накренился. Конструкцию решено было демонтировать для безопасности прохожих.

Полигональный конструктив цветка достаточно сложный с технической точки зрения. И чтобы его отремонтировать, а также восстановить на прежнем месте, нужно привлечь изготовителей самого арт-объекта, а это окажется в десять раз затратнее, чем сумма оплаченного ущерба, уточняет ИА «Текст». Арт-объект планируют вернуть на прежнее место, но все будет зависеть от экспертизы, договоренностей с виновниками произошедшего и городской администрацией.  

Информационный обзор редакции.

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