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На смену похолоданию придут снегопады и метель

Похолодание в Пермском крае сменится снегопадами. Облачную погоду и осадки обеспечит влияние фронтальных разделов, которые смещаются с запада в пятницу, 24 января.

Андрей Чунтомов

На севере региона ночью возможны сильные снегопады. Как рассказали в Пермском ЦГМС, ветер усилится до 15-17 м/с, сформируются поземки и низовые метели. Температура воздуха составит -15…-10ºС, на юго-востоке до -20ºС. Днем потеплеет до -13…-8ºС. В Перми также ожидаются умеренные снегопады, ночью ветер усилится, он будет формировать низовую метель. Ночью столбик термометра будет на отметке -13ºС, днем около -10ºС.

В выходные погоду в Пермском крае будет формировать периферия азиатского антициклона. Будет облачно с прояснениями, в субботу и местами в воскресенье пройдет небольшой снегопад. Ветер будет достигать 5-10 м/с. В Пермском крае температура воздуха составит -19…-14ºС, на юге при прояснениях до -26ºС. Днем столбик термометра прогреет до -11…-6ºС. В Перми снег выпадет в субботу, а в воскресенье существенных осадков можно не ждать. Ночью температура воздуха будет на уровне -13…-17ºС, днем -11…-9ºС.

По предварительному прогнозу метеорологов, последние пять дней января в Пермском крае будут теплыми и снежными.

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