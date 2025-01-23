Ночь на 23 января стала самой холодной в месяце

Ночь на 23 января стала самой холодной в январе 2025 года в Пермском крае. И судя, по среднесуточным прогнозам, она останется такой до конца месяца. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, до какой минимальной отметки опустился столбик термометра.
В Перми зафиксирован минимум -21,5ºС — самый низкий с начала этой зимы. На метеостанциях в Березниках, Чермозе, Губахе, Бисере, Чернушке температура воздуха опустилась ниже -25ºС. Холоднее всего было в Осе (-29ºС) и в Вае (-30ºС).
Как отметили метеорологи, январь 2025 уже почти гарантированно войдет в четверку самых теплых в истории наблюдений в Перми и в Пермском крае. Но на первое место не выйдет — его занимает январь 2007 года.
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