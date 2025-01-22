В зоопарке появились самые маленькие лисицы на планете — фенеки

Животные находятся на территории старого зверинца, на Монастырской, но увидеть их пока нельзя. Фенеки прибыли в Пермь перед новогодними каникулами, сообщает «АиФ-Прикамье». До середины февраля новые обитатели зоопарка будут находиться на карантине.

В 2025 году коллекция зоопарка пополнится еще одним новым видом — кошачьим медведем — бинтуронгом. Также появятся миниатюрные олени-мунтжаки и древесные дикобразы.

Информационный обзор редакции.