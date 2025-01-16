Метеорологи предупредили о самых холодных сутках на неделе

Ночью в Пермском крае похолодает до -18…-13°C, при прояснениях до -23°С, в Перми можно ждать до -17…-15°С. Днем начнет выпадать небольшой снег, а ветер усилится до 3-8 м/с. К середине дня потеплеет до -15…-10°С в Пермском крае и до -12…-10°С в Перми.

Ранее метеорологи рассказывали о том, что в Пермском крае заканчивается период аномально теплой погоды. И уже скоро нас ждет арктическое вторжение.