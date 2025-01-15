Известно, где установят памятник Строгановым

Инициатор появления памятника Строгановым в городе — Пермское землячество. Как сообщает РБК, сейчас по проекту проводят конкурсные работы, в частности, художники разрабатывают эскизы. Планируется, что к созданию монумента приступят уже в 2025 году.

Идею создания памятника в честь знаменитой династии городской совет по топонимике поддержал в конце 2013 года. Но предполагалось, что его установят в парке за Домом чекистов. Это будет второй памятник Строгановым в Пермском крае, первый — в поселке Ильинский.