Известно, когда должны демонтировать главный ледовый городок на эспланаде

Свето-иллюминационные украшения на улицах Перми демонтируют после 9 февраля. Ледовый городок «Большое пермское чаепитие» будет работать до этой же даты, пока позволяет погода. Например, в эти выходные, а также 3 января из-за оттепелей его закрывали.

В пресс-службе городской администрации напомнили, что ледовый городок на эспланаде работает в будни с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.