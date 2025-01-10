Ледовый городок закроют в выходные из-за аномального потепления

Главный ледовый городок «Большое пермское чаепитие» не будет работать в выходные, 11 и 12 января. Причина — аномально теплая погода. Как объяснили в Пермской дирекции, при таких условиях нельзя пользоваться ледовыми объектами.
Но работы участников Молодежного турнира ледовых скульптур будут доступны для посетителей. Вход к ним находится со стороны улицы Петропавловской в районе Заксобрания.
По данным ГИС-центра ПГНИУ, в субботу прогнозируется следующий вынос тропического воздуха. Пик потепления придется на вечер 11 января и в ночь на 12 января. Ожидается до 0…+1ºС. «С понедельника, 13 января, синоптики обещают заметное похолодание. Как только температура воздуха на улице вернется к стабильным отрицательным значениям, комплекс «Большое пермское чаепитие» на эспланаде перейдёт к нормальному режиму работы», — рассказали в Пермской дирекции.
Напомним, главный ледовый городок также был закрыт из-за теплой погоды 3, 9 и 10 января.
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