Ледовый городок закроют в выходные из-за аномального потепления

Но работы участников Молодежного турнира ледовых скульптур будут доступны для посетителей. Вход к ним находится со стороны улицы Петропавловской в районе Заксобрания.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в субботу прогнозируется следующий вынос тропического воздуха. Пик потепления придется на вечер 11 января и в ночь на 12 января. Ожидается до 0…+1ºС. «С понедельника, 13 января, синоптики обещают заметное похолодание. Как только температура воздуха на улице вернется к стабильным отрицательным значениям, комплекс «Большое пермское чаепитие» на эспланаде перейдёт к нормальному режиму работы», — рассказали в Пермской дирекции.

Напомним, главный ледовый городок также был закрыт из-за теплой погоды 3, 9 и 10 января.