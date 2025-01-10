Показываем работы участников турнира по ледовой скульптуре, которые появились у Заксобрания

9 января в Пермской арт-резиденции подвели итоги турнира по ледовой скульптуре. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мастера должны были представить свое видение темы «В движении».

Первое место у команды «Тобольский поток». Их скульптура «На волне» была вдохновлена сибирскими реками, воды которых текут через несколько стран, создавая мосты между культурами. Второе место заняла команда Ice Jam со скульптурой Slamdunk in space: она объединяет искусство, спорт и космос как три мощных вектора, символизирующих движение вперед. Третье место досталось Ice Clan. Команда представила скульптуру «Алконост», вдохновленную образом райской птицы из византийских и славянских преданий. Команда Ice Jam получила также специальный приз от «Пармы». Клуб отметил ледовую скульптуру, которая интерпретирует игру в баскетбол.

Все скульптуры, созданные во время турнира, можно увидеть в ледовом городке со стороны Заксобрания.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 0+