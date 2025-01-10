На паркинге «Кристалла» планируют открыть стрит-арт полигон

На паркинге бывшего кинотеатра «Кристалл» в Перми планируют открыть стрит-арт полигон «Динамика». Площадь нового творческого пространства составит около 1200 м2, оно будет разделено столбами, как на стандартном паркинге.
На арт-полигоне будут устраивать фестивали, батлы, воркшопы и мастер-классы. Как сообщает «Читай Текст», первый граффити-фест для тех, кто рисует шрифты на стенах, планируют провести в феврале. Следующие в апреле-мае, июне-июле и августе-сентябре. В течение дня участники будут рисовать шрифты в единой цветовой палитре, их работы в итоге составит один большой продакшн с общим задним фоном и граффити художников.
На фестивалях также планируют проводить в здании Молодежного центра мастер-классы и воркшопы по кастомизации одежды. Такие мероприятия намерены запустить весной.
Недавно мы рассказывали о художниках, которые будут участвовать в новом сезоне резиденции MaxArt.
Информационный обзор редакции.
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