На паркинге «Кристалла» планируют открыть стрит-арт полигон

На арт-полигоне будут устраивать фестивали, батлы, воркшопы и мастер-классы. Как сообщает «Читай Текст», первый граффити-фест для тех, кто рисует шрифты на стенах, планируют провести в феврале. Следующие в апреле-мае, июне-июле и августе-сентябре. В течение дня участники будут рисовать шрифты в единой цветовой палитре, их работы в итоге составит один большой продакшн с общим задним фоном и граффити художников.

На фестивалях также планируют проводить в здании Молодежного центра мастер-классы и воркшопы по кастомизации одежды. Такие мероприятия намерены запустить весной.

Недавно мы рассказывали о художниках, которые будут участвовать в новом сезоне резиденции MaxArt.

Информационный обзор редакции.